В Украине трем областям поручили усилить контроль за соблюдением карантина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила усилить контроль за соблюдением санитарных норм в трех областях, где ухудшилась эпидситуация
Об этом сообщает Урядовий портал.
"На заседании поручено в Житомирской, Сумской и Донецкой областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.
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