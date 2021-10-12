В Украине трем областям поручили усилить контроль за соблюдением карантина

Об этом сообщает Урядовий портал.

"На заседании поручено в Житомирской, Сумской и Донецкой областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, в этих трех регионах наблюдается значительное ухудшение эпидситуации. Он отметил, что на сегодня система здравоохранения в этих областях имеет ресурсы для оказания своевременной помощи пациентам с Коронавирусная болезнью.

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