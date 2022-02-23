В Украине транспортное сообщение с востоком работает в штатном режиме, - Мининфраструктуры

Об этом заявил Александр Кубраков в Facebook.



"Транспортное сообщение Мариуполя, Волновахи, Краматорска, Славянская, Северодонецка, Лисичанска и других городов схода с другими регионами Украины осуществляется без существенных изменений. Информация, обнародуемая в некоторых средствах массовой информации, о прекращении транспортного сообщения с Мариуполем не соответствует действительности", – говорится в сообщении.



Также Министерство инфраструктуры разработало решение для обеспечения бесперебойного сообщения с восточными регионами страны.



Кроме того, в ведомстве сообщили, что ряд пророссийских Telegram-каналов и медиаплатформ распространяют ложную информацию о решении государства остановить движение транспорта в крупнейшие города восточного региона страны, в частности в Мариуполь.



"Просим ориентироваться исключительно на сообщения из официальных государственных источников и не вестись на провокативную информацию, единственная цель которой – сеять панику среди населения", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил , что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.

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