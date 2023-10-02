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В Украине только каждый 50-й случай психических расстройств диагностирован, - Минздрав

2 октября, 2023 понедельник
14:05
Общество

Согласно исследованию, в Украине диагностирован только каждый пятидесятый случай психического расстройства, ведь украинцы боятся обращаться к специалистам

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на исследование Alligators Digital, проведенного в августе по заказу третьего саммита первых леди и джентльменов.

"Причина – украинцы редко обращаются к специалистам, опасаясь стигматизации или не имея достаточного количества знаний, считая, что с ними "не происходит ничего серьезного", - объясняют в Минздраве.

Согласно исследованию, которое провели в августе этого года, на психическое здоровье украинцев больше всего влияет:

  • война – 88,5%;
  • финансовые проблемы – 43,1%;
  • стоимость жизни/инфляция – 32,5%.

Оказывается, что в Украине 1 из 50 случаев психического расстройства диагностирован. Для сравнения, в Германии, Великобритании и США диагностируют 1 из 4 случаев психического расстройства, а в Южной Америке, Хорватии, Израиле, Японии, Польше и Турции – 1 из 10.

В Минздраве отмечают, что психологическую и психиатрическую помощь оказывают в почти 1500 медучреждений и около 10 тысяч врачей (психиатры, психологи, психотерапевты, наркологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики и т.п.).

"Более 670 медучреждений первичной медпомощи предоставляют базовые психологические услуги по подписанному контракту с НСЗУ на пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи", – добавляют в министерстве.

За этим пакетом пациент может бесплатно получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь. В рамках данного пакета семейный врач, педиатр или терапевт может провести оценку психического состояния пациента, оказать медицинскую и психологическую помощь пациентам с расстройствами психики и осуществлять фармакологические и психосоциальные вмешательства, в том числе оказывать краткосрочную психологическую помощь и т.д.

Медучреждения, предоставляющие услуги по охране психического здоровья, можно посмотреть на интерактивной карте.

Фото: МОЗ / фейсбук

  • 30 марта правительство объявило о создании Координационного центра по психическому здоровью для помощи военным и гражданским.
Здоровье
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Медицина
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