В Украине тестируют "еЧергу" для пересечения границы автобусами
С 31 июля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины начинает тестирование услуги электронной очереди для пересечения границы автобусами на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что для пересечения границы в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" от 1 августа водителям или логистам нужно будет зарегистрировать автобус в системе "еЧерга", а затем приехать в указанное в маршруте время.
"Запуск "еЧерга" для автобусов – часть реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров. Параллельно с этим, верифицируем международные маршруты – отменяем нерабочие, проводим переговоры со сопредельными странами о скорости работы таможенных и пограничных служб для того, чтобы пассажиры не тратили часы в очередях на границе, а процесс был прогнозируемым", – сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Он также добавил, что на время тестового периода время ожидания пересечения границы не будет меняться, ведь речь идет только о настройке нового сервиса. По словам Деркача, после настройки всех процессов - очереди из пассажирских автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть, и соответственно автобусные перевозки будут происходить только в соответствии с очередями.
Теперь услуга будет касаться только регулярных рейсов.
"еЧерга" в Украине: что известно
Запуск электронной очереди на границе был анонсирован еще в октябре.
Впоследствии стало известно, что электронная очередь для грузовых транспортных средств должна была заработать с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
С мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "еЧерга. Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
С 5 июня Государственная служба Украины по безопасности на транспорте приняла решение аннулировать записи, содержащие недостоверную информацию.
В пятницу, 28 июля, Кабинет Министров Украины принял новое решение о проекте "Еврокордон", в рамках которого были введены обязательные электронные очереди.
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