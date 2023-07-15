Об этом говорится на сайте Минобороны.

Отмечается, что один из производителей предоставил первые образцы женских бронежилетов для изучения соответствия технической спецификации. После предварительной оценки и опытного ношения производитель сможет устранить выявленные недостатки,

По результатам испытаний Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ получит заключительный акт от воинской части, в которой тестировали индивидуальные средства защиты, после чего производителей проинформируют о полученных результатах. Получив обратную связь от оборонного ведомства, производители проведут лабораторные испытания, которые должны подтвердить качество образцов и предоставить в Минобороны соответствующий пакет документов (оригиналы протоколов лабораторных испытаний и другую сопроводительную документацию, в соответствии с определенными Техническими спецификациями Минобороны Украины требованиями)", - говорится в сообщении.

В дальнейшем подразделения Минобороны и Генштаба ВСУ согласуют образцы моделей, чтобы утвердить образцы-эталоны. Последние производятся из проверенных в испытательных лабораториях материалов и в соответствии с требованиями технической спецификации оборонного ведомства.

"С даты утверждения технической спецификации Минобороны и утверждения образцов-эталонов бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ. И тогда наши женщины-военнослужащие получат возможность получить средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными, - отметил Алексей Резников.

Министр обороны также сообщил, что недавно в одной из воинских частей ВСУ завершили опытные испытания летнего полевого костюма. Сейчас идет утверждение нормативно-технической документации и образцов-эталонов. Кроме того, есть положительные сдвиги в разработке белья для военнослужащих.