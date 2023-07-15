В Украине тестируют бронежилеты для женщин-военнослужащих
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ведомство начало проверять первые образцы бронежилетов для военнослужащих на соответствие технической сертификации
Об этом говорится на сайте Минобороны.
Отмечается, что один из производителей предоставил первые образцы женских бронежилетов для изучения соответствия технической спецификации. После предварительной оценки и опытного ношения производитель сможет устранить выявленные недостатки,
По результатам испытаний Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ получит заключительный акт от воинской части, в которой тестировали индивидуальные средства защиты, после чего производителей проинформируют о полученных результатах. Получив обратную связь от оборонного ведомства, производители проведут лабораторные испытания, которые должны подтвердить качество образцов и предоставить в Минобороны соответствующий пакет документов (оригиналы протоколов лабораторных испытаний и другую сопроводительную документацию, в соответствии с определенными Техническими спецификациями Минобороны Украины требованиями)", - говорится в сообщении.
В дальнейшем подразделения Минобороны и Генштаба ВСУ согласуют образцы моделей, чтобы утвердить образцы-эталоны. Последние производятся из проверенных в испытательных лабораториях материалов и в соответствии с требованиями технической спецификации оборонного ведомства.
"С даты утверждения технической спецификации Минобороны и утверждения образцов-эталонов бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ. И тогда наши женщины-военнослужащие получат возможность получить средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными, - отметил Алексей Резников.
Министр обороны также сообщил, что недавно в одной из воинских частей ВСУ завершили опытные испытания летнего полевого костюма. Сейчас идет утверждение нормативно-технической документации и образцов-эталонов. Кроме того, есть положительные сдвиги в разработке белья для военнослужащих.
- 7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что продолжается процесс разработки первой летней полевой формы для женщин-военнослужащих.
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