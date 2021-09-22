В Украине суточное количество новых случаев COVID-19 вскоре может достичь 15 тыс. - ученые
Ученые прогнозируют, что Украина на грани стремительной, но короткой волны заболеваемости COVID-19
Соответствующий прогноз дали ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, передает Еспресо.TV.
"По прогнозам, в следующие 30 дней количество новых ежедневных случаев COVID-19 в стране может достичь 15 тыс. Волна заболеваемости может быть стремительной, но короче прошлогодней", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что причиной такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление начиная с июля 2021 года карантина и начало учебного процесса в большинстве образовательных учебных заведений в сентябре.
"Кроме того, следует учитывать вероятность сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность эпидемического процесса которых в течение предыдущих 1,5 лет сдерживалась карантинными и другими противоэпидемическими ограничениями", - говорится в сообщении.
Также ученые спрогнозировали динамику развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед.
"Полученные данные показывают, что эта волна может быть стремительной, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15-18 тыс. случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце ноября - начале декабря 2021 года", - говорится в исследовании.
Отмечается, что сейчас Украина находится в группе стран, в которых новая волна еще не успела достичь максимума.
"В сентябре 2021 года смертность в нашей стране растет более быстрыми темпами, чем за аналогичный период 2020 года. По состоянию на середину сентября 2021 года уровень полностью вакцинированного населения низкий - около 12%, поэтому можем столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии в ближайшее время. Поскольку одними из показателей, характеризующих сложность течения пандемии, является количество госпитализированных и летальность, важно как можно быстрее защитить путем вакцинации наиболее уязвимые к неблагоприятному течению COVID-19 группы населения, а именно возрастную группу 60 и старше и лиц с сопутствующей патологией ", - говорится в сообщении.
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