В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса "Дельта", - МЗ

Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья МЗ Роман Родина во время брифинга в среду, 7 июля.

6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).

"Угроза распространения "Дельта"-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же периода. Но, учитывая, что штамм "Дельта" есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже были два таких случая зафиксированы. Он может распространяться", - сказал Родина.

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