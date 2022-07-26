Новые размеры страховых платежей размещены на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Страховые сертификаты "Зеленая карта", обязательные при пересечении границы с ЕС на автомобиле или автобусе, подорожали более чем на 25%.

С 26 июля стоимость "Зеленой карты" на 15 дней для легкового автомобиля составляет 913 грн (было 723 грн), для автобуса – 3429 грн (было 2715 грн), для грузового автомобиля – 2153 грн (1705 грн).

За годичную страховку для легковушки придется выложить 7986 грн, для автобуса – 30964 грн, а для грузовика – 25534 грн.

Подорожание сертификатов "Зеленая карта" объясняют ростом курса евро по отношению к гривне, ведь именно в этой валюте рассчитывают их стоимость.

"Зеленая карта" – это международная система автомобильного страхования, распространяющаяся на 47 стран Европы, Африки и Азии. Украина стала членом системы с 1 января 2005 года.