Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Четверг станет в Украине днем смены спокойной, преимущественно сухой и теплой воздушной массы более холодной и мокрой.

Циклон, по имени Axel ( карта ) с северо-запада, из районов Скандинавии, придет уже завтра в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде.

В большинстве наших областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха уже и с мокрым снегом.

Осадки могут быть умеренными, в южной части – преимущественно небольшие.

В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее завтра во второй половине дня и вечером.

При перемещении атмосферных фронтов 5 января западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильных, местами до 15-20 метров в секунду. А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле.

Температура воздуха, по прогнозу, ожидается в ближайшую ночь в Украине от 4 тепла до 3 мороза, завтра днем еще будет достаточно теплая погода, +3+8 градусов, на юге и западе местами до +7+11 градусов.

Холоднее всего будет на северо-востоке Украины, 0+4 градуса.

В Киеве 5 января ожидается влага, с осадками, ветреная погода. Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

В ближайшую ночь предполагается +1+3 градуса, завтра днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5, +6 градусов.

В дальнейшем, после прохождения атмосферных фронтов, на их тылу, с севера, начнет затекать к нам уже настоящий зимний воздух. Ожидается похолодание до морозов.

Самыми холодными в ближайшей Рождественской перспективе будут Сумщина, Харьковская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская, Луганщина, часть Днепропетровщины и Запорожья. В ночные часы 7-9 января здесь температура воздуха может опускаться до -10-16 градусов.

Похолодание в целом коснется всей Украины. Южная часть и западные области в меньшей степени ощутят это существенное понижение температуры воздуха.

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