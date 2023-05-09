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В Украине стартует проект "Города и их герои": покажет, как во время войны обычные люди становятся героями

9 мая, 2023 вторник
15:24
Новости

В рамках проекта презентуют шесть документальных фильмов о героях

В Украине стартует проект "Города и их герои", целью которого является показать всю правду о героизме украинского народа и трансформации обычного человека в настоящего героя. В рамках проекта в разных городах, пострадавших от российского вторжения, покажут документальные фильмы о жителях этих городов – обычных украинцах, которых война заставила отказаться от основного занятия и превратила волонтеров и военных. Режиссерами лент выступили Ольга Гибелинда и Андрей Литвиненко.

Идея проекта родилась из ряда активностей "Semantic Corpus" – инициативы, которая с первых дней войны помогала гражданам Западной Европы прокоммуникировать украинские нарративы и украинскую позицию в полномасштабной войне, развязаной россией в 2022 году. Одним из проектов инициативы стал "Путь героя", который рассказывал о судьбе 6 украинцев с начала 2014 по 24 февраля 2022 – их жизни, ряд трудных выборов в жизни и влияния этих выборов, которые сформировали этих людей за эти годы и сделали их военными, волонтерами и просто достойными людьми А впоследствии возникла идея проекта "Города и их героях" – о городах и городках Украины и их жителях, занявших свои отдельные важные роли в украинском сопротивлении первых месяцев войны и продолжающих придавать устойчивости нашей стране сегодня.

При содействии Проекту USAID "Экономическая поддержка Украины" команда проекта "Города и их герои" поехала в 12 регионов страны и проанализировала истории более 200 украинцев. Впоследствии для проекта были выбраны 6 городов, в которых развернули кропотливую работу по сбору информации и анализу контекста и начали создавать разнообразный контент. В частности, группа фотографов-урбанистов работала над пейзажами городов и фотографированием отдельных объектов, группа фотографов-портретистов документировала живые образы жителей этого города, сыгравших важную роль в защите своего края от российских захватчиков. Группа журналистов и аналитиков создавала описания событий и истории героев.

В каждом из 6 городов – Харькове, Николаеве, Чернигове, Ахтырке, Баштанке и Иванкове – был выбран свой герой для документального фильма о городе. Того, кто говорит от всех местных волонтеров, предпринимателей, государственников о том, как город и его жители выстояли в эти бурные времена и сохранили главный свой актив - людей и их человечность.

Каждый фильм раскрывает свою страницу волонтерства, действенности и любви к собственной стране от украинцев. Так в Николаеве своей историей трансформации делится предприниматель-пивовар Дмитрий Волощенко, который стал одним из самых известных волонтеров в городе. О творческом боевом духе Харькова рассказывает актриса театра кукол Елена Озерова, которая с самого начала полномасштабного вторжения поменяла свою уютную квартиру на 9 этаже в помещение Театра Кукол, превратившегося в гуманитарный центр.

О том, как выстояла Баштанка и как 100 бахчей смогли изменить ход боевых событий всей войны на южном направлении в свой период времени, делится городской голова Баштанки Александр Береговой. Еще один герой проекта – Геннадий Попенко, до 2022 года являвшийся шоуменом, ведущим вечеринок и свадеб, актером, после того, как он пережил с семьей оккупацию Иванкова, стал бойцом терробороны и активным участником жизни общины.

Фильм о Чернигове сопровождается комментариями частного охранника Артема Ракитина, который волей судьбы стал проводником для десятков тысяч людей, стремившихся уехать из Чернигова во время осады и активных боевых действий в пригороде. История маленькой Ахтырки, которая стала костью в горле благодаря усилиям ВСУ и общины города, иллюстрируется рассказами Павла Игнатченко – звукорежиссера, активиста уличных культур, который превратил свою студию в пошивочный цех по производству военных аптечек.

“Этим проектом мы преследуем несколько целей – для внутренней информационной сферы Украины и для коммуникации украинских нарративов за границей, – отмечает инициатор и идейщик проекта Денис Блощинский. – Для нас, для самих украинцев, нам важно показать масштаб изменений нашей собственной идентичности, способность к солидарным действиям в рамках целой политической нации, предоставить друг другу поддержку и энергию через осознание того, что такие героические примеры жизненных позиций и поступков не являются чем-то уникальным для нашего народа, а является нашим «нравственным золотым запасом» Украины и украинцев, который активизируется в критические времена нашей истории и напоминает нам, что мы прежде всего свободные и достойные люди".

Фильмы о городах и их героях покажут в тех населенных пунктах, где проходили съемки – Харькове, Николаеве, Чернигове, Ахтырке, Баштанке и Иванкове, а также в Киеве и Львове. Первые показы стартуют уже в мае. В рамках проекта во время показов будут проходить фотовыставки фотографий, сделанных в этих же городах.


 
Общество
Война с Россией
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