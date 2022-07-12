В Украине стартовали обучения первых операторов Армии дронов

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На учениях военные будут отрабатывать настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики и управление дронами.

"Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", – добавляет Федоров.

Поддержать проект финансово или отправить собственный дрон можно на UNITED24 .

Иран планирует предоставить России сотни боевых беспилотников, – Белый дом.