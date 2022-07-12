В Украине стартовали обучения первых операторов Армии дронов
В Украине стартовали обучения в школе Дронариум – готовят первых 150 операторов Армии дронов
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На учениях военные будут отрабатывать настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики и управление дронами.
"Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", – добавляет Федоров.
Поддержать проект финансово или отправить собственный дрон можно на UNITED24 .
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