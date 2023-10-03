В Украине стартовали два экспериментальных проекта для военных и ветеранов: подробности
В Украине 3 октября стартовали два экспериментальных проекта, которые касаются военнослужащих, ветеранов и членов их семей
Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль.
"Мы кардинально меняем ветеранскую политику. Это широкие экономические возможности для наших защитников, жилье для ветеранов, создание центров ветеранского развития и внедрение института помощника ветеранов", – сообщил он.
Первый проект, запущенный 3 октября, предусматривает оказание социально-психологической помощи и содействие адаптации. Указывается, что получить услугу сможет каждый ветеран, его семья или группа людей.
Второй проект – это социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях.
"Речь идет о психосоциальной поддержке для укрепления семей, помощи в оформлении документов, помощи в коммуникации с государственной и местной властью", - пояснил Шмигаль.
- Ветераны могут получить ваучеры на бесплатное обучение .
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