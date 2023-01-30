В Украине стартовала программа обмена ламп накаливания на LED: подробности
С 30 января каждый совершеннолетний гражданин Украины может обменять пять старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен можно осуществить двумя способами
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики .
"Сейчас услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя), а также в городах Кривой Рог, Краматорск и Покровск", - рассказали в пресс-службе ведомства и отметили, что в райцентрах программа заработает позже, а к концу февраля запустится и в деревнях.
Подать заявку на обмен лампы можно через приложение "Дия". Если такой возможности нет, нужно прийти с паспортом и идентификационным кодом в отделение Укрпочты.
В Минэкономики отметили, что благодаря массовой замене старых ламп на LED потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему снизится на 7-10%.
- В декабре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.
- Президент Владимир Зеленский предложил проект по закупке 50 млн LED-ламп для Украины, отметив, что они позволят сохранить около 1 ГВт электричества.
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