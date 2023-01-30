Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики .

"Сейчас услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя), а также в городах Кривой Рог, Краматорск и Покровск", - рассказали в пресс-службе ведомства и отметили, что в райцентрах программа заработает позже, а к концу февраля запустится и в деревнях.



Подать заявку на обмен лампы можно через приложение "Дия". Если такой возможности нет, нужно прийти с паспортом и идентификационным кодом в отделение Укрпочты.

В Минэкономики отметили, что благодаря массовой замене старых ламп на LED потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему снизится на 7-10%.