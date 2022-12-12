В Украине стартовала Национальная неделя чтения

Об этом информирует министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сегодня мы начинаем вторую всеукраинскую Национальную неделю чтения, которую проводит Украинский институт книги совместно с МКИП", - пишет Ткаченко.

Национальная неделя чтения – это ежегодная акция, которую проводит Украинский институт книги. Цель этой инициативы – привлечь внимание к украинским книгам в библиотечных фондах страны, популяризировать чтение и поспособствовать развитию популярной литературы на родном языке.

На этой неделе пройдут две акции: "Зачитано до дыр" и "Книга на войне".

"Чтение сегодня для меня приобрело новые краски - ты не только потребляешь необходимый и интересный контент, ты каждую книгу пропускаешь через опыт сегодняшнего дня. Сегодня буду делиться своей подборкой книг от украинских или иностранных авторов, изданных на украинском языке. И вас призываю делиться", - пишет Ткаченко.

Для того чтобы принять участие в Национальной неделе чтения необходимо делиться своими любимыми книгами от украинских или иностранных авторов, изданных на украинском языке с хештегами #ЗачитанеДоДірок и #тижденьчитання.

Рассказывать в соцсетях о наиболее важных для вас и для украинского общества книгах этого военного года с хештегами #КнигаНаВійні и #тижденьчитання. А также распространять подборки книг, которые стали особенно важны для вас в течение войны 2022 года с теми же хештегами.

В прошлом году Ткаченко рассказал, что количество читателей книг среди граждан – это один из показателей развитых стран и что только 8% украинцев читали ежедневно в 2021 году.