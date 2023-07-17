Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Правительственный портал .

"На уровне областей страны будет проходить вакцинация против кори детей, которые пропустили одну или две прививки. Особое внимание к детям, которые переехали в другие области: они смогут привиться и проверить вакцинальный статус в больницах или пунктах прививок", - сказал чиновник.

По его данным, в 2022 году обязательную прививку против кори получили только 69% в возрасте 6 лет.

"Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы", - отметил Кузин.

ЮНИСЕФ доставил в Украину 657 000 доз комбинированной вакцины КПК, ее распределили между регионами.

Дети получают две прививки вакциной КПК: в 1 год и в 6 лет. Кузин подчеркнул, что ребенок, пропустивший плановую прививку, должен сделать ее как можно быстрее.

Детям старше 6 лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее 1 месяца.