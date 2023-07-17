В Украине стартовала кампания по вакцинации детей против кори: особое внимание уделят переселенцам
В Украине накануне нового учебного года врачи и мобильные бригады будут прививать детей, которые из-за войны или по другим причинам пропустили вакцинацию против кори
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Правительственный портал .
"На уровне областей страны будет проходить вакцинация против кори детей, которые пропустили одну или две прививки. Особое внимание к детям, которые переехали в другие области: они смогут привиться и проверить вакцинальный статус в больницах или пунктах прививок", - сказал чиновник.
По его данным, в 2022 году обязательную прививку против кори получили только 69% в возрасте 6 лет.
"Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы", - отметил Кузин.
ЮНИСЕФ доставил в Украину 657 000 доз комбинированной вакцины КПК, ее распределили между регионами.
Дети получают две прививки вакциной КПК: в 1 год и в 6 лет. Кузин подчеркнул, что ребенок, пропустивший плановую прививку, должен сделать ее как можно быстрее.
Детям старше 6 лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее 1 месяца.
- В марте случаи заболевания корью выявили на Тернопольщине и Волыни .
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