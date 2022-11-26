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В Украине стартовала акция "16 дней против гендерно обусловленного насилия"

26 ноября, 2022 суббота
07:13
Общество

С 25 ноября по 10 декабря в мире продлится акция "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия"

Об этом информирует UNDP.

"16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" - ежегодная международная кампания, которая стартует в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября и завершается 10 декабря в День прав человека.

Две недели продолжаются мероприятия, которые начал Центр женского глобального лидерства при Ратгерском университете во время первого Института женского глобального лидерства в 1991 году и с тех пор проводятся ежегодно по всему миру.

В этом году Фонд ООН в области народонаселения организовал акцию под лозунгом "Чудовищность победит насилие". В 60 городах и общинах по всей Украине установлена мозаика с изображениями разных форм насилия. Установка выполнена из магнитов, поэтому, беря один из них себе, желающие присоединяются к тому, чтобы отрицательное изображение постепенно исчезало. Зато появляется фраза "Чудовищность побеждает насилие".

С начала 2022 года в Национальную полицию Украины поступило 120 тысяч сообщений о случаях домашнего насилия. Кроме того, 98% обращений на горячую линию 1547 г. для пострадавших касается именно насилия дома.

Первая леди Украины Елена Зеленская включилась в акцию "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", информируют на сайте президента.

"Война делает нас закаленными, более устойчивыми, выносливыми. Мы привыкаем к бытовым проблемам, воздушным тревогам, привыкаем принимать тяжелые решения. Но есть кое-что, к чему нельзя привыкать даже во время войны. Тем более во время войны. Наоборот, именно в войну надо стать в разы более внимательными к нуждам других, даже незнакомых нам людей, к их отчаянию, и не менее важно быть внимательными и к собственным проблемам, нельзя не учитывать случаи жестокости и издевательств, морального или физического давления, надеясь их как-то претерпеть. Нельзя закрывать глаза на то, что болит. Война не оправдана для бытового зла", - подчеркнула Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что в течение девяти месяцев полномасштабной войны Украина не прекращала двигаться по пути изменений, примером этого является ратификация Стамбульской конвенции, которая стала новым этапом в борьбе с насилием.

"Мы не такие, как наш враг. Мы человечны. Мы отзывчивы. Каждый день войны проверяет нас на верность этим принципам. И мы обязательно их защитим", - добавила Зеленская.

Поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен и заявил, что вскоре в стране обнародуют обновление Стратегии по предотвращению и реагированию на насилие во всем мире, публикуют на сайте посольства в Украине.

"Гендерно обусловленное насилие является нарушением прав человека. Каждая третья женщина или девушка подвергается сексуальному или физическому насилию в течение своей жизни, а 70% женщин подвергаются гендерно обусловленному насилию в гуманитарном контексте. Каждая пятая девушка выходит замуж в возрасте до 18 лет, а каждая третья женщина и девушка живет в стране, где изнасилование в браке не является явным преступлением и пострадавшие часто не добиваются справедливости", – рассказал Блинкен.

Кроме того, мировое общество и организации призывают прекратить гендерно обусловленное насилие – насилие против человека по гендерному признаку.

"Никто не может закрывать глаза на такое неуважение к нашим матерям, дочерям и сестрам. Если мы видим или слышим о насилии - мы должны сообщать об этом, немедленно. И помним: насилие не всегда является физическим или сексуальным, оно может быть также психологическим или экономическим, включать насилие со стороны интимных партнеров, сексуальное насилие, язык вражды, притязания, кибербуллинг, торговлю людьми, обрезание женских гениталий, фемицид и заключение детских браков. 1993 году, определяет насилие против женщин как "любой акт насилия по признаку пола, имеющего или может иметь своим результатом физический, половой или психологический вред, или страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни", - цитируют в UNDP.

При всем насилии остается укорененным в домах, школах, на работе и все чаще в виртуальных просторах.

  • 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия).
  • 14 июля Ирина Венедиктова заявила, что Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия кафиров во время войны.
  • В Житомирской области открыли приют для пострадавших от домашнего насилия. Шелтер будет предлагать психологическую и социальную поддержку пострадавшим, а также будет оказывать убежище от обидчика.
  • С начала полномасштабной войны, по состоянию на 24 июля, ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.
  • 3 августа первая леди страны Елена Зеленская презентовала мобильное приложение для женщин, страдающих домашним насилием. Сама программа будет незаметной для обидчика.

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ООН
война с Россией
США
Елена Зеленская
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