В Украине стартовал проект по установке солнечных панелей на больницах

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Каждая такая солнечная электростанция позволит больницам экономить до 70% расходов на энергоресурсы и поможет частично обеспечить работу медучреждения во время аварийных отключений", - говорится в сообщении.

"Также солнечные электростанции будут дополнены установками для сохранения энергии, которые позволят обеспечить энергопитание больниц как минимум на 4 часа", - добавили в Минздраве.

Там отметили, что при установке солнечных панелей будет происходить также существенная модернизация медицинского учреждения.

В настоящее время формируется список объектов, на которых будут установлены солнечные панели. Приоритет будет предоставляться пострадавшим от боевых действий регионам.