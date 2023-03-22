В Украине стартовал проект по установке солнечных панелей на больницах
Минздрав совместно с Минэнерго начал проект по установке солнечных панелей на заведениях здравоохранения, что позволит больницам экономить электроэнергию
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Каждая такая солнечная электростанция позволит больницам экономить до 70% расходов на энергоресурсы и поможет частично обеспечить работу медучреждения во время аварийных отключений", - говорится в сообщении.
"Также солнечные электростанции будут дополнены установками для сохранения энергии, которые позволят обеспечить энергопитание больниц как минимум на 4 часа", - добавили в Минздраве.
Там отметили, что при установке солнечных панелей будет происходить также существенная модернизация медицинского учреждения.
В настоящее время формируется список объектов, на которых будут установлены солнечные панели. Приоритет будет предоставляться пострадавшим от боевых действий регионам.
- В январе деоккупированная Трифоновская солнечная электростанция включилась в энергообеспечение Херсонщины.
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