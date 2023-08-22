В Украине стартовал отбор фильмов для номинирования на премию "Оскар"
Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств
Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.
Заявки будут приниматься до 5 сентября и исключительно в электронном виде.
К участию в отборе допускаются фильмы, отвечающие следующим критериям:
- Фильм должен быть впервые выпущен в прокат в стране представления не ранее, чем с 1 декабря 2022 года и не позднее 31 октября 2023 года, и публично демонстрироваться в течение минимум семи дней подряд.
- Фильмы, которые в любой версии публично демонстрировались или распространялись вне театрального релиза до их первого квалификационного кинотеатрального релиза, не могут подаваться на рассмотрение Киноакадемии. Внетеатральная публичная демонстрация и распространение включают, однако, не ограничиваются случаями: телепоказа и показа на кабельном телевидении, PPV/VOD, распространение DVD копий, распространение на авиалиниях, распространение в сети Интернет.
На заседании Украинского Оскаровского Комитета будет определен, какой фильм будет выдвинут на участие в отборе на премию "Оскар". Дату заседания обещают объявить позже.
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
- В 2023 году фильм о российском оппозиционном политике Алексее Навальном "Навальный" стал победителем оскаровской номинации "Лучший документальный фильм". Режиссером является канадский документалист Дэниел Роэр. Фильм обошел украинскую документалку"Дом из заноз" о детском приюте в Лисичанске. Это вызвало негодование в сети.
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