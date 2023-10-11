В Украине станет теплее, однако в некоторых регионах пройдут дожди: погода на 12 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что на западе Украины температура воздуха будет достигать +20...+23°C, иногда ожидается +25°C. В целом, температура будет держаться в пределах +15...+20 °C. В восточных областях медленнее прогреется воздух +12...+15 °C.

Где в Украине будет облачно

"Солнце завтра можно увидеть в южной части и на востоке, а вот запад, север и в основном центральные области прикроют облака", - говорится в сообщении.

Местами небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях.

Фото: Наталья Диденко

В столице возможны небольшие дожди

В Киеве 12 октября набегут тучи, кое-где может пройти незначительный дождь. Тем не менее, погода будет теплой, а температура воздуха повысится до +20 °C.

"Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15 октября, снова похолодает", - добавила Диденко.