В Украине станет теплее, однако в некоторых регионах пройдут дожди: погода на 12 октября от Натальи Диденко
В четверг, 12 октября, на большинстве территорий Украины ожидается теплая и солнечная погода. В западных и северных областях пройдут небольшие дожди
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что на западе Украины температура воздуха будет достигать +20...+23°C, иногда ожидается +25°C. В целом, температура будет держаться в пределах +15...+20 °C. В восточных областях медленнее прогреется воздух +12...+15 °C.
Где в Украине будет облачно
"Солнце завтра можно увидеть в южной части и на востоке, а вот запад, север и в основном центральные области прикроют облака", - говорится в сообщении.
Местами небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях.
Фото: Наталья Диденко
В столице возможны небольшие дожди
В Киеве 12 октября набегут тучи, кое-где может пройти незначительный дождь. Тем не менее, погода будет теплой, а температура воздуха повысится до +20 °C.
"Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15 октября, снова похолодает", - добавила Диденко.
- В понедельник, 9 октября, на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза. На вершине было ясно и ветрено.
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