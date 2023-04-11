В Украине станет холоднее, тепло будет только на юге: прогноз погоды на 12 апреля от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко в среду, 12 апреля, прогнозирует в Украине понижение температуры, тепло будет только в южных областях
Об этом информирует Наталья Диденко .
В среду в Украине похолодает.
Днем температура воздуха составит скромные +9...+12 °C. Теплая погода ожидается лишь в южной части, +12...+16 °C.
К похолоданию 12 апреля добавятся дожди.
Сухие паузы: днем в южной части, вечером – в восточных областях.
На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.
В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 °C, дождь и порывистый ветер.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столице зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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