Об этом информирует Наталья Диденко .

В среду в Украине похолодает.

Днем температура воздуха составит скромные +9...+12 °C. Теплая погода ожидается лишь в южной части, +12...+16 °C.

К похолоданию 12 апреля добавятся дожди.

Сухие паузы: днем в южной части, вечером – в восточных областях.

На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 °C, дождь и порывистый ветер.