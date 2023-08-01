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В Украине стал доступен ChatGPT для Android

1 августа, 2023 вторник
11:49
Технологии

Компания OpenAI открыла доступ к приложению с искусственным интеллектом ChatGPT для пользователей Android. Среди стран, которые могут загрузить приложение, есть Украина

Об этом говорится на сайте ChatGPT.

Мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к ChatGPT многим странам, регионам и территориям, и постоянно добавляем новые. Географическое разнообразие и широкое распространение преимуществ очень важны для нас, и мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, к которым мы можем предоставить безопасный доступ", - отмечают разработчики.

Отныне приложение стало доступно более чем в 160 странах, включая Великобританию, Канаду, страны ЕС и Украину. Для его работы требуется ОС Android 6.0 или выше.

Пользователи Android-приложения ChatGPT могут общаться с искусственным интеллектом, получать советы и ответы на различные вопросы. Кроме того, встроенная система распознавания языка OpenAI позволяет отправлять голосовые запросы.

ChatGPT можно использовать для анализа и усовершенствования текстов, написания эссе, электронных писем, форматирования идей, составления резюме и т.д. Особенностью этой версии есть его полная синхронизация с вебверсией. Так, пользователи могут легко получить доступ к своим сохраненным чатам с любого мобильного устройства.

Загрузить приложение для Android можно в Google Play .

Что известно о ChatGPT

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на разных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android на следующей неделе.

Мир
Украина
искусственный интеллект
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