В Украине стабильную работу имеют 34% внутренних переселенцев, - Международная организация по миграции
Почти 70% процентов внутренних переселенцев в Украине не имеют стабильной работы
Об этом рассказал заместитель главы украинского представительства Международной организации по миграции Стивен Роджерс в интервью Радио Свобода .
Он отметил, что среди 34% внутренних переселенцев, имеющих работу, каждый пятый устроился на менее квалифицированную работу или такую, где ниже размер заработной платы. В то же время 66% внутренних переселенцев не имеют стабильной работы.
Роджерс подчеркнул, что основной потребностью для украинских ВПО "была и есть" финансовая поддержка.
"Вы переместились в другой регион и вам нужно здесь найти работу. Конечно, есть те, кто работает удаленно, но это очень малый процент людей - преимущественно в IТ или схожих отраслях. Но для большинства работа и деньги - основная потребность", - сказал он.
По данным Международной организации по миграции, именно тоска по дому и безработица среди причин возвращения домой. Эти факторы чаще безопасности упоминали украинские переселенцы.
"Безопасность обычно не является первоочередной причиной. Прежде всего люди скучают по дому, они хотят вернуться, они хотят быть со своей семьей, со своими друзьями. Они думают, что, возможно, дома им будет легче найти работу или вернуться на предыдущую работу. Да и вернуться - это дешевле, правда? Пусть без работы, но хотя бы есть где жить, за это не надо платить много денег", - подчеркнул Роджерс.
По данным Министерства реинтеграции Украины, более 4,8 млн человек в Украине имеют статус внутренне перемещенного лица.
- 1 февраля в Украине обновили правила получения денежной помощи для переселенцев.
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