В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19 и уменьшается количество госпитализированных, - Ляшко
Вторую неделю подряд в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"В Украине же первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю перешли в более явные. Количество выявленных новых случаев COVID-19 уменьшилось на -19%, или на 43 616 случаев у абсолютных цифр и составляет 191 640 случаев. Количество госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше, чем на прошлой неделе", - сообщил он.
По его словам, прошлая неделя стала первой из шести, когда количество выписанных из больниц превысило показатель госпитализаций с коронавирусом. Всего на прошлой неделе выписали на 4 тыс. пациентов больше, чем госпитализировали.
Виктор Ляшко отметил, что недельный показатель COVID-госпиталей уменьшается в 21 из 25 регионов Украины.
"В остальных четырех регионах – Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская – ситуация остается контролируемой", - добавил глава Минздрава.
Виктор Ляшко отметил, что Украина занимает 41 место из 64 в Европе по количеству новых заражений на 100 тыс. населения.
В больницах находится 24 716 больных коронавирусом. В целом занято 35% коек с кислородом, что на 5,4% меньше недели назад.
"Загруженность детских кроватей остается контролируемой. Их загруженность сохраняется на уровне 31%, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - отметил министр.
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