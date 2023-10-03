В Украине спрос на новые автомобили в сентябре снизился, - Укравтопром
В сентябре этого года украинцы приобрели и зарегистрировали 5700 новых авто, что на две трети больше, чем в прошлом, но на 2% меньше, чем в августе
Об этом информирует Укравтопром .
Японский автопроизводитель Toyota стал самым популярным в сентябре. В частности, новых автомобилей в Украине было зарегистрировано - 960. Это на 43% больше, чем в том же месяце 2022 года.
Volkswagen занял второе место с 653 новыми авто, что втрое превышает показатель сентября этого года. А на третьем месте – BMW с 492 транспортами из салона.
Среди пяти самых популярных марок также были Skoda – 464 новые автомобили и Renault – 447.
Наиболее продаваемой маркой нового авто в предыдущий месяц стала Renault Duster с 407 регистрациями.
За девять месяцев 2023 года украинцы купили 43 900 новых легковушек, что на 58% больше, чем за тот же период в 2022 году.
- Кроме того, по данным Укравтопрома, в июле граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек.
- За восемь месяцев 2023 года количество автобусов и микробусов, приобретенных в Украине, увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом.
- С января по сентябрь 2023 украинцы приобрели 165,2 тыс. легковых авто, из них 77% были подержаны.
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