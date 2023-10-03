В Украине спрос на новые автомобили в сентябре снизился, - Укравтопром

Об этом информирует Укравтопром .

Японский автопроизводитель Toyota стал самым популярным в сентябре. В частности, новых автомобилей в Украине было зарегистрировано - 960. Это на 43% больше, чем в том же месяце 2022 года.

Volkswagen занял второе место с 653 новыми авто, что втрое превышает показатель сентября этого года. А на третьем месте – BMW с 492 транспортами из салона.

Среди пяти самых популярных марок также были Skoda – 464 новые автомобили и Renault – 447.

Наиболее продаваемой маркой нового авто в предыдущий месяц стала Renault Duster с 407 регистрациями.

За девять месяцев 2023 года украинцы купили 43 900 новых легковушек, что на 58% больше, чем за тот же период в 2022 году.