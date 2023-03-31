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В Украине специальные следственные группы будут собирать доказательства российских преступлений и передавать в МУС

31 мартa, 2023 пятница
17:26
война с Россией

В Украине создадут специальные следственные группы (Task forces), которые будут собирать доказательства российских преступлений и передавать их Международному уголовному суду

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время конференции United for justice, которая состоялась в Буче и была приурочена к годовщине освобождения города от российских захватчиков.

Он отметил, что договорился с МУС о создании спецгрупп по сбору доказательств российских преступлений. Сегодня, 31 марта, они совместно объявили об этом решении.

Костин напомнил, что недавно МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что это произошло потому, что Украина не может осудить его из-за иммунитета, который он имеет как президент.

"Поэтому в этом деле именно МУС помогает Украине, но могут быть дела по преступлениям, которые приобрели мировой уровень осведомленности, и мы рассматриваем возможность передать их в МУС. В том числе это дела по военным преступлениям на территории Бучанского района", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что работа Офиса генпрокурора по МУС продолжается. Уже есть план и стратегия сотрудничества на 2023 год.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
воєнні злочини Росії
Андрей Костин
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2023, пятница
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