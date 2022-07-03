Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"В течение суток пиротехники ГСЧС привлекались 103 раза. Обезврежено 692 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 118 гектаров", - отметили в министерстве.

За время полномасштабной войны РФ против Украины спасатели обезвредили 152 328 взрывоопасных предмета, в том числе 1997 авиационных бомб.

15 июня спикер МВД Алена Матвеева напомнила о запрете сдавать взрывоопасные предметы на лом и ответственность за такие действия.

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