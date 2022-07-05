В Украине создана действенная система предупреждения о ракетных пусках, - эксперт Defense Express Рябых

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Мы видим, что сейчас создана достаточно действенная система предупреждения о ракетных пусках. Она действует в отношении тех пусков, происходящих из района морской акватории Черного моря, так и пусков, которые совершаются далеко от нашей страны, такие как враг постоянно практикует над Каспийским морем" , – сказал он.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что разведывательные данные стекаются в систему ПВО Украины из разных источников.

"В том числе и осуществляется обмен с нашими партнерами в порядке взаимодействия. Но на нижнем уровне, мы получили радары Sentinel, которые уже на тактическом уровне могут определять движение воздушных целей противника на расстояниях до 70 км на конкретных направлениях, что обеспечивает и гражданское население, и военные объекты на территории Украины", - подытожил Рябых.