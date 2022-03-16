В Украине создан ресурс bachu.info для распространения данных о передвижении захватчиков, - Центр при СНБО
ВСУ и СБУ запустили онлайн-ресурс, куда следует сообщать о передвижении техники и военных РФ на территории Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Свидетелей передвижения российских машин, самолетов, техники, солдат, диверсионно-разведывательных групп и подозрительных лиц просят информировать об этом ВСУ.
Прежде чем фотографировать технику, нужно убедиться, что она не украинская. Техника русских оккупантов имеет следующие отметки:
- Z – восточные силы РФ;
- Z в квадрате – силы из Крыма;
- O – силы из Беларуси;
- V – морская пехота;
- X – чеченцы (кадыровцы);
- A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО и т.п.).
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