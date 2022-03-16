В Украине создан ресурс bachu.info для распространения данных о передвижении захватчиков, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



Свидетелей передвижения российских машин, самолетов, техники, солдат, диверсионно-разведывательных групп и подозрительных лиц просят информировать об этом ВСУ.



Прежде чем фотографировать технику, нужно убедиться, что она не украинская. Техника русских оккупантов имеет следующие отметки:

Z – восточные силы РФ;

Z в квадрате – силы из Крыма;

O – силы из Беларуси;

V – морская пехота;

X – чеченцы (кадыровцы);

A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО и т.п.).

Информацию о технике россиян и ее местонахождении можно распространить с сайта bachu.info или установив приложение Bachu на смартфон с Android.

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