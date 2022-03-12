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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Украине создан координационный штаб по вопросам обращения с пленными, - Зеленский

В Украине создан координационный штаб по вопросам обращения с пленными, - Зеленский

12 мартa, 2022 суббота
01:28
война с Россией

Пленных русских военных так много, что органы мирного времени не способны контролировать этот процесс.

Об этом в вечернем своде рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Количество пленных уже достигло такого уровня, что их содержание нельзя оставить тем структурам, которые были в мирном государстве. Следовательно, сегодня Кабинет министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - сообщил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это нужно, в частности, и для того, чтобы обеспечить пленным содержание, которого требуют международные конвенции:

"Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались самостоятельно, получат от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специализированная структура, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с этим".

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Владимир Зеленский
военнопленные
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