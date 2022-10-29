В Украине создан дагестанский добровольческий батальон

Об этом сказал его руководитель Магомет Сейпулаев. Сделанное совместно с ним совместное заявление в субботу, 29 октября 2022 года, разместил на фейсбуке народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Создан батальон дагестанцев имени Имама Шамиля, который будет бороться за освобождение Дагестана. Батальон сначала поможет Украине, а затем мы поможем Дагестану", - отметил нардеп.

"Мы борьбу с Россией начали задолго до этого, лет 10-15 назад", – добавил Сейпулаев.

Читайте также: "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

По его словам, то, что "уже 100 лет касается" Дагестана, то есть российское вооруженное вторжение, сейчас касается Украины.

"Поэтому мы решили помочь", - подчеркнул Магомет Сейпулаев.

"Очень важно, чтобы народы Кавказа и все порабощенные народы России имели свои национальные батальоны в составе ВСУ. На основе этих батальонов в будущем можно создать освободительные армии, которые будут освобождать свою землю и свои народы. Свободу можно получить только с оружием в руках!" , – отметил Гончаренко.

Напомним, после объявления Владимиром Путиным мобилизации на всей территории РФ активнее всего против нее протестовали именно в Дагестане.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb