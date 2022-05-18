Об этом сообщает туристический портал Киевщины .

Виртуальный музей памяти войны появился на туристическом портале Киевской области. Благодаря технологиям виртуальной реальности можно пройти 3D-эскурсию по городам, пострадавшим в результате российской оккупации.

"Уверены, что после победы мы все отстроим, и Киевщина снова станет местом для жизни, где каждый будет хотеть иметь домик, заниматься активным туризмом, дегустировать вкусную еду от локальных фермеров или уединяться в этноусадьбе среди природы. Но мы никогда не сможем забыть то, что было. Именно для этого и создан "VR-музей памяти войны". С помощью 3D-туров посетители смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война", – говорится в описании проекта.

Пользователи могут посмотреть, как выглядят Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Горенко и Стоянка после российского вторжения.

Цель VR-музея – зафиксировать разрушения, чтобы "показать не только цивилизованному миру, но и своим потомкам цену свободы на независимости".

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