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В Украине создали сайт, на котором можно отслеживать места со светом и интернетом рядом

5 декабря, 2022 понедельник
13:45
Технологии На фото человек, работающий за компьютером

Компания Cody Ukraine создала сайт Svitlospot, на котором можно найти коворкинги со светом и электричеством рядом

Об этом сообщил Максим Гонтарь, CEO компании Cody Ukraine.

Теперь на сайте можно выбрать город и район, а программа сама предложит информацию о доступных локациях - контакты, адреса, цены и даже данные о наличии кофе и снеков.

Он отметил, что цель проекта - помочь украинцам продолжать работать, несмотря на отсутствие света и террористические акты РФ. Гонтарь рассказал, что на сайт их вдохновил прецедент, где клиент попросил указать в договоре, что отсутствие света или перебои не могут быть причиной изменения сроков сдачи проекта.

Он отметил, что экспорт услуг на мировой рынок поможет восстановить экономику страны, поэтому важно иметь карту мест, где можно продолжать работу.

"Задачи украинцев сейчас работать еще с большей отдачей и качеством. Для западных компаний мы должны быть незаменимы, как это происходит с зерном. Мы незаменимы, значит, им нужно найти способ, как восстановить логистические цепочки. Западный бизнес негласно, но достаточно системно отказывается от разработчиков" , которые находятся сейчас в Украине, и уверен это касается и других секторов экономики, не только IT. Исправить это можем только мы своим подходом, экспертностью и качеством", - пишет Гонтарь.

Он также отметил, что проект сделан за 2 дня, однако, если он будет востребован, будет опубликована обновленная версия с локациями прямо на карте и другими упрощениями.

Гонтарь также рассказал, что на следующей неделе на сайт будут активно привлекать локации, предоставляющие места для работы. Он уверен, что это могут быть не только коворкинги.

"В нашем случае, в офисе в Одессе будет несколько свободных мест, которые мы готовы предоставить за вкусности в офис", - пишет Гонтарь.

  • НЭК "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии в понедельник, 5 декабря, поэтому по всей стране возможны аварийные отключения

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