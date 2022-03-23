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Главная война с Россией В Украине создали сайт help.gov.ua для предоставления и получения гуманитарной помощи, - Зеленский

В Украине создали сайт help.gov.ua для предоставления и получения гуманитарной помощи, - Зеленский

23 мартa, 2022 среда
11:17
война с Россией

В Украине запустили сайт help.gov.ua, где можно узнать, как и кому приобрести и отправить гуманитарный груз

Об этом заявила пресс-служба Офиса президента .

Владимир Зеленский отметил, что за прошедшие две недели в Украину доставили более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи. Грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Однако обращений относительно оказанию поддержки поступает еще больше.

"Поэтому чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua . На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это - для каждого, кто хочет приобщиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и в мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", - подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский
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