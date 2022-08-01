В Украине создали сайт для популяризации отечественной науки

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

"Для популяризации украинской науки создана платформа "Свободная Наука". Научные институты и учреждения могут с легкостью рассказывать об открытии и публиковать релизы, а журналисты - поддерживать контакт с представителями научных учреждений для распространения новостей среди общественности", - говорится в сообщении.

Как отмечает Министерство, этот проект был создан для реализации новых возможностей ученых (по популяризации результатов), журналистов (об уточнении результатов и проверки трактовок научных наработок украинских ученых), а также для украинских и международных инвесторов (для ознакомления с практическими достижениями ученых).

Также сообщается, что читателям не нужно регистрироваться, чтобы ознакомиться с материалами платформы. К регистрации приглашают ученых и журналистов.

Волонтеры создали интернет-платформу, на которой представлены предложения работы для ученых, возможности стажировки и продолжения обучения для студентов, аспирантов и докторантов из Украины.

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