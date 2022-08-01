В Украине создали сайт для популяризации отечественной науки
На платформе "Свободная Наука" научные институты и учреждения смогут рассказывать о своих открытиях и публиковать пресс-релизы, что будет способствовать популяризации отечественной науки
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
"Для популяризации украинской науки создана платформа "Свободная Наука". Научные институты и учреждения могут с легкостью рассказывать об открытии и публиковать релизы, а журналисты - поддерживать контакт с представителями научных учреждений для распространения новостей среди общественности", - говорится в сообщении.
Как отмечает Министерство, этот проект был создан для реализации новых возможностей ученых (по популяризации результатов), журналистов (об уточнении результатов и проверки трактовок научных наработок украинских ученых), а также для украинских и международных инвесторов (для ознакомления с практическими достижениями ученых).
Также сообщается, что читателям не нужно регистрироваться, чтобы ознакомиться с материалами платформы. К регистрации приглашают ученых и журналистов.
- Волонтеры создали интернет-платформу, на которой представлены предложения работы для ученых, возможности стажировки и продолжения обучения для студентов, аспирантов и докторантов из Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.26
Покупка 39.26Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.56Продажа 41.03
- Актуальное
- Важное