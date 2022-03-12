В Украине создали сайт для фиксации совершаемых Россией военных преступлений

Об этом сообщает в Telegram министерство внутренних дел.



"Ведем работу согласно международным стандартам. Защищаем информацию и свидетелей. Сохраняем информацию для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.



Задокументированные доказательства будут использоваться для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале после его создания.



Министерство внутренних дел призывает граждан отправлять видео- и фотоматериалы на сайт https://warcrimes.gov.ua .

Напомним, 6 марта в Украине начал работу сайт Центра национального сопротивления для противодействия оккупантам.

В Украине запущен сайт и колцентр Интернационального легиона обороны.