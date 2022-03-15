В Украине создали сайт для фиксации преступлений РФ против культуры
Министерство культуры и информационной политики создало сайт для фиксации преступлений России против культуры. что будет использовано как доказательства в Гааге
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Когда мы победим, слова "Большая стройка" и "Большая реставрация" приобретут еще больший, более мощный смысл. Ведь враг в истерической ненависти к Украине пытается уничтожить все. Наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. Все это придется восстанавливать нам", – говорится в его сообщении.
Бомбардировка Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области, удары артиллерии и грабеж в "Усадьбе Попова" на Запорожье, уничтожение на Киевщине Иванковского краеведческого музея, где хранились уникальные работы художницы Марии Примаченко. Эти и другие военные преступления уже зафиксированы и будут использованы в качестве доказательств в Гаагском суде.
"Сейчас создан сайт для фиксации преступлений против культурного наследия Украины: Пока там около полусотни фактов. Уверен, после войны этот счет перейдет на тысячи. Ведь неизвестна судьба культурных ценностей, достопримечательностей, находящихся в кремлевской оккупации еще с 2014 года. А сегодняшние зверства россиян вообще ставят их на одну доску с нацистами, которые вывозили ценности из оккупированных стран. Но я уверен, что Россия заплатит за все. Контрибуциями или репарациями", - добавил Ткаченко.
- Напомним, в Минцифры запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте.
- Также в Украине был создан сайт для фиксации совершенных Россией военных преступлений.
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