В Украине создали рабочую группу, которая разработает механизм возмещения ущерба, нанесенного россиянами
Минюст совместно с Офисом президента создали рабочую группу, которая внедрит механизм эффективного возмещения ущерба, нанесенного Украине оккупантами
Об этом сообщил Минюст.
"Безусловно важным и справедливым, вместе с признанием вины и возложением ответственности на Российскую Федерацию и конкретных должностных лиц высшего эшелона власти за агрессию на территории Украины является надлежащее возмещение ущерба как государству Украина, так и юридическим и физическим лицам, пострадавшим от войны. Так , Министерством юстиции в тесном сотрудничестве с Офис Президента Украины создана отдельная рабочая группа, куда вошли ведущие эксперты в области международного права - как украинские, так и зарубежные юристы, коллеги из МИД, НАПК", - отметили в министерстве.
Рабочая группа под руководством советника министра юстиции Ирины Мудрой работает над разработкой и внедрением механизма максимально эффективного возмещения ущерба, нанесенного россиянами. В Минюсте добавили, что он должен быть уникален и учитывать реалии геополитической ситуации, поскольку РФ нарушает нормы международного права и злоупотребляет своими правами участника международных организаций.
"В настоящее время рабочей группой уже было проведено первое обсуждение концепции такого арбитражного института, которая будет носить международный характер с привлечением стран-партнеров, и в случае ее реализации позволит максимально быстро получить компенсацию нанесенного ущерба. Планируется, что такой специальный механизм будет охватывать вопросы рассмотрения требований пострадавших от российского агрессии лиц по компенсации потерь, требований держаемых органов и муниципалитетов, а также вопрос обеспечения наличия имущества, за счет которого будет происходить такая компенсация, и механизм, который сможет устранить критические точки в процессе исполнения решений судебных решений по компенсации", - подчеркнула Ирина Мудрая.
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