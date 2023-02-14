Об этом идет речь на правительственном портале.

В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус. "Зеленый" означает, что все хорошо, а "красный" – что нужна помощь.

Пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда ему будут приходить уведомления о статусе его контактов. Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.

"Приложение Dobre поможет узнать информацию о родных с оккупированных или опасных территорий. Приложение работает даже при слабом сигнале сети оператора. Программа позволяет не беспокоить их постоянными звонками и вопросами типа "Как ты?". Эту информацию можно получить автоматически и в любой. время", - говорится в сообщении.

Приложение для Android можно скачать здесь , а для Apple – по этой ссылке .