В Украине создали приложение Dobre, помогающее узнать состояние близких с оккупированных территорий
В Украине создали приложение Dobre, которое работает даже при слабом сигнале сети и помогает автоматически получать информацию о близких с оккупированных территориях
Об этом идет речь на правительственном портале.
В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус. "Зеленый" означает, что все хорошо, а "красный" – что нужна помощь.
Пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда ему будут приходить уведомления о статусе его контактов. Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.
"Приложение Dobre поможет узнать информацию о родных с оккупированных или опасных территорий. Приложение работает даже при слабом сигнале сети оператора. Программа позволяет не беспокоить их постоянными звонками и вопросами типа "Как ты?". Эту информацию можно получить автоматически и в любой. время", - говорится в сообщении.
Приложение для Android можно скачать здесь , а для Apple – по этой ссылке .
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