В Украине создали платформу, где можно найти проверенную информацию о своем здоровье

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Проект создала команда INSCIENCE при поддержке World Bank World Bank Ukraine и Швейцарии.

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"Сейчас как никогда важно беречь здоровье и пользоваться всеми возможными и доступными сервисами", - подчеркивают в Минздраве.

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