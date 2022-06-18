В Украине создали платформу, где можно найти проверенную информацию о своем здоровье
На платформе "Береги себя" публикуются материалы на различные темы - от того, как предотвратить хронические и инфекционные заболевания до того, какие прививки необходимо сделать во время войны и как действовать в случае, если человек попадет под обстрел и получит ранение
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Проект создала команда INSCIENCE при поддержке World Bank World Bank Ukraine и Швейцарии.
Информация на сайте – доказательна и постоянно обновляется. Ознакомиться с материалами можно также подписавшись на Telegram-канал.
"Сейчас как никогда важно беречь здоровье и пользоваться всеми возможными и доступными сервисами", - подчеркивают в Минздраве.
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