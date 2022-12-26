В Украине создали общую банковскую сеть, которая будет работать даже в случае блэкаута
НБУ и другие банки создали общую сеть POWER BANKING из тысячи отделений, которые будут работать во время длительных отключений электроэнергии
Об этом информирует Национальный банк Украины.
POWER BANKING – это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и оказывать украинцам услуги в критической ситуации. Отделения снабжены альтернативными источниками света и резервными каналами связи.
"На сегодняшний день сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. Сейчас уже более 1 000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них – это отделение системно важных банков)", - пишет пресс-служба.
Во время блекаута в отделениях POWER BANKING для всех клиентов будет доступен список банковских услуг:
- получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
- платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
- обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
- консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Также украинцы смогут в отделениях снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.
С расширением сети POWER BANKING будет расти список отделений.
"Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке POWER BANKING на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать во время длительного отсутствия электроэнергии", - добавляют в НБУ.
- Василий Фурман, доктор экономических наук, отметил, что у НБУ вместе с банками на случай блэкаута есть план бесперебойной работы.
- Член Совета НБУ заявил, что банки Украины по меньшей мере 20% кредитов, предоставленных банком для дохода с процентов, потеряют в результате войны и экономического кризиса.
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