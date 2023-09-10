В Украине создали новый ударный FPV-дрон

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Дрон начали разрабатывать с лета 2022 года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые раньше вместе интересовались и годами занимались БПЛА, как хобби.

"Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий. По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9, 5 километров", - говорится в сообщении.