В Украине создали новую ОО для помощи вынужденным переселенцам

С первых дней широкомасштабной агрессии РФ выходцы из Донбасса, народные депутаты Серий Козырь, Руслан Горбенко и Максим Ткаченко оказывали активную помощь жителям Луганской и Донецкой областей. Также помогали Вооруженным силам Украины. Для этого был создан благотворительный Фонд "За Луганщину". Который активно работал в Донецкой области с 2020 года. Вскоре стало ясно, что в помощи нуждаются не только переселенцы из Донбасса, но и из Харькова, Херсона, Мелитополя, Николаева. После осознания масштабов проблемы решили основать новую общественную организацию "ВПЛ Украины", которая бы объединила волонтеров и бизнес на общенациональном уровне.

“Мы решили основать и создать общественную организацию, которая объединит, во-первых, всех переселенцев по всей стране! И объединит все общественные организации, Фонды и Объединения, которые уже сегодня занимаются проблемами внутренне перемещенных лиц”, - рассказывает соучредитель ОО “ВПЛ Украины” Максим Ткаченко.

Еще один соучредитель организации – Руслан Горбенко подтверждает слова своего коллеги – с единомышленниками пришли к выводу выйти на общегосударственный уровень с тех пор, как увидели, что в Фонд обращаются не только жители Луганщины.

“В дальнейшем мы будем открывать ячейки. Первое – это в каждом областном центре. Потом – в каждом городе районного назначения! А дальше – наша цель дойти до каждой общины. В нашей стране около 1300 общин. И мы хотим иметь ячейки, чтобы права наших переселенцев были защищены. И вообще по всей стране”, – говорит Руслан Горбенко.

Людям будут помогать не только пищей, лекарствами и теплой одеждой. Кому нужно – будут подыскивать работу. Также новая организация будет активно помогать с решением жилищных проблем. В первый день работы деятельность общественного объединения презентовали в Борисполе, Киевской области. Волонтеры оказали помощь минимум пятистам семьям. Помимо выдачи пищевых наборов людей вкусно угостили "полевой" кухней, кофе и сладкими напитками. Кому нужно – тот получил теплую одежду, средства гигиены и вещи для детей.

“Пищевые наборы это действительно та капля, которая очень помогает людям. Чтобы они не тратили последние средства на продукты. Но основными вопросами является жилье, работа и защита прав этих людей. Эти задачи первоочередны для нашей организации”, - делится планами Сергей Козырь.

Уже за первые три дня работы помощь от ОО ВПО Украины получили 10 тысяч семей - вынужденных переселенцев. В пятнадцати областях Украины. А до конца года эта цифра должна вырасти до миллиона человек!