В Украине создали национальный центр развития мира
В Украине стартовала работа национального центра развития мира, собирающего доказательства нарушения прав украинцев на оккупированных территориях
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Даем старт работе Украинского национального центра развития мира. Правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга", - написал он.
Это позволит Украинскому национальному центру развития мира начать работу и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях.
"Такие действия не будут оставаться без нашего внимания. Мы будем добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, 4 ноября вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала создание Украинского центра развития мира.
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