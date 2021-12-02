В Украине создали национальный центр развития мира

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Даем старт работе Украинского национального центра развития мира. Правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга", - написал он.



Это позволит Украинскому национальному центру развития мира начать работу и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях.



"Такие действия не будут оставаться без нашего внимания. Мы будем добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 4 ноября вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала создание Украинского центра развития мира.

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