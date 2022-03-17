В Украине создали Национальное информбюро, которое будет собирать данные о военных ВСУ и оккупантах

Об этом рассказала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Эспрессо.TV .

"В соответствии с международным гуманитарным правом Украина создает Национальное информационное бюро. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства и утверждено соответствующим распоряжением. Ключевой целью Национального информационного бюро является сбор всеми возможными способами, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, РФ , в том числе и мирного населения Кроме того, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери личного состава врага уже превышают 14 000. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию с 24 февраля текущего года. погибших, так и пленных мы тоже будем составлять.Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужей, детей и братьев. противной стороне", - сообщ омыла Ирина Верещук.

Вице-премьер пояснила, что Национальное информационное бюро будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, статьей 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и статьей 136 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, мы обязаны так себя вести. Мы цивилизованная страна и соблюдаем международные нормы", - подчеркнула Верещук.

Национальное информационное бюро будет находиться в сфере Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ирина Верещук сообщила, что уже с 21:00 четверга Национальное информационное бюро запустило горячую линию: 1648 и 044-287-81-65 для первоначального сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия будет также функционировать в мессенджерах.

Напомним, согласно данным МинТОТ, сегодня в Украине работали 8 гумкоридоров из 9.

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