Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В Украине создали Национальное информбюро, которое будет собирать данные о военных ВСУ и оккупантах

В Украине создали Национальное информбюро, которое будет собирать данные о военных ВСУ и оккупантах

17 мартa, 2022 четверг
23:26
война с Россией

В Украине создано Национальное информационное бюро, которое будет собирать и систематизировать информацию об погибших, пропавших без вести или попавших в плен украинцах, а также о пленных и погибших оккупантах

Об этом рассказала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Эспрессо.TV .

"В соответствии с международным гуманитарным правом Украина создает Национальное информационное бюро. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства и утверждено соответствующим распоряжением. Ключевой целью Национального информационного бюро является сбор всеми возможными способами, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, РФ , в том числе и мирного населения Кроме того, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери личного состава врага уже превышают 14 000. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию с 24 февраля текущего года. погибших, так и пленных мы тоже будем составлять.Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужей, детей и братьев. противной стороне", - сообщ омыла Ирина Верещук.

Вице-премьер пояснила, что Национальное информационное бюро будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, статьей 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и статьей 136 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, мы обязаны так себя вести. Мы цивилизованная страна и соблюдаем международные нормы", - подчеркнула Верещук.

Национальное информационное бюро будет находиться в сфере Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ирина Верещук сообщила, что уже с 21:00 четверга Национальное информационное бюро запустило горячую линию: 1648 и 044-287-81-65 для первоначального сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия будет также функционировать в мессенджерах.

  • Напомним, согласно данным МинТОТ, сегодня в Украине работали 8 гумкоридоров из 9.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ирина Верещук
Читайте также:
Михайло Подоляк
17 мартa, 2022 четверг
Условия мирного соглашения между Украиной и РФ могут подготовить в течение полутора недель, - Подоляк
військовий корабель РФ
17 мартa, 2022 четверг
Россияне нанесли ракетный удар по трем кораблям в Черном море
17 мартa, 2022 четверг
Дальность поражения до 200 км, точность до 100%: какое оружие получит Украина, – военный эксперт
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.05
  • EUR
    Покупка 32.44
    Продажа 33.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 мартa
23:12
ОГПУ сообщил о подозрении семью ректорам вузов РФ за призыв к нарушению территориальной целостности Украины
23:05
Сразу 7 самолетов Путина 17 марта вылетали на восток России и вернулись в Москву, - BBC
22:59
Путин не хочет мира, значит, будут новые санкции, - премьер-министр Италии
22:35
Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России, - Блинкен
22:32
Андрей Мельник
Путин – только верхушка айсберга. Россияне воюют и голосуют за него, - посол Украины в Германии ответил канцлеру Шольцу
22:17
За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8, – Верещук
22:10
США готовят криптовалютный удар по России, - сенаторша
21:51
PayPal начал работу в Украине, - Федоров
21:40
Михаил Федоров
YouTeam, Square Enix и Corel: Федоров назвал компании, присоединившиеся к цифровой блокаде России и Беларуси
21:29
Виктор Ляшко
Для беженцев из Украины медицинская помощь в Польше бесплатна, - Ляшко
21:22
Эксклюзив
Германия упорно не хочет признать, что украинцы являются жертвами, а не россияне, - Шлинчак
21:10
Эксклюзив
Петр Кузык
Столица укреплена очень хорошо, – боец ТрО Киева Петр Кузик
21:08
71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - опрос независимых социологов
21:05
Xerox приостановил поставки своего оборудования в РФ
21:03
Создал Telegram-канал и предоставлял россиянам координаты ВСУ: киевлянина подозревают в госизмене
21:00
Билецкий: "Защитники Мариуполя – это 300 спартанцев! Армия готова деблокировать город. Ждем приказа"
21:00
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
Европейские политики нам не верят: чем больше будет кадров уничтожения украинцев, тем более радикальные будут действия в отношении России, – Голобуцкий
20:56
Эксклюзив
Российские солдаты мародерят и устраивают террор, потому что им нечего есть, - Живицкий
20:51
Китай тихо усложняет жизнь России, - CNN
20:48
Италия готова отстроить разрушенный бомбой драмтеатр Мариуполя, – министр культуры
20:37
Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове из-за обстрелов оккупантов: огонь перекинулся на частный сектор
20:27
Представился Шмыгалем: неизвестный пытался поговорить по телефону с министром обороны Великобритании от имени украинского премьера
20:27
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Я вижу неизбежность Украины быть в НАТО, – нардеп Климпуш-Цинцадзе
20:26
Олаф Шольц
"Это война Путина": Шольц призвал немцев не бить и не оскорблять россиян
20:21
Эксклюзив
У России нет будущего. Путин отправил россиян в попрошайничество, - политология
20:10
Беларусь протест
22 высокопоставленных чиновника Минобороны Беларуси попали под новые санкции Канады за поддержку вторжения РФ в Украину
20:03
Макрон
Франция должна быть готова к войне высокой интенсивности в Европе, - Макрон
19:48
Безопасных мест в Луганской области больше нет: оккупанты обстреляли приют для мам и детей в Северодонецке
19:38
Washington Post
Украина побеждает Россию в информационной войне, - The Washington Post
19:37
Парламент Латвии призвал ООН закрыть небо над Украиной
19:29
Ростислав Павленко: большинство верующих московского патриархата в Украине выступают за разрыв с РПЦ
19:27
У российских авиакомпаний арестовали уже пять самолетов
19:16
Чехия больше не может принимать новых беженцев из Украины, уже прибыло около 270 тыс. граждан, - премьер
19:15
пленные рашисты
Human Rights Watch защищает права пленных оккупантов
19:10
ВСУ
Большинство мужчин: более 320 тыс. украинцев вернулись домой с начала полномасштабной войны, - пограничники
18:55
Арестович призвал украинцев и белорусов устроить "тотальную рельсовую войну" на путях перебрасывания войск РФ, у Лукашенко возбуждено уголовное дело
18:54
Оккупанты обстреляли Святошинский район Киева: произошел пожар на складе, умерли два человека
18:49
В Харьковской области российские оккупанты похитили главу ОТГ, - Синегубов
18:46
ДТЭК заменила российский уголь для ТЭС польским
18:31
Эксклюзив
Путин пойдет в Балтию, в Польшу, он пойдет настолько далеко, насколько его допустит цивилизованный мир, – нардеп Олег Синютка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV