В Украине создали координационный энергетический штаб

Об этом он заявил на брифинге в офисе президента.



"Завершилось заседание координационного энергетического штаба, по результатам был сделан доклад президенту о ситуации в энергосистеме Украины. Хочу заверить всех украинцев, что ситуация является абсолютно стабильной, контролируемой. Конечно же напряженной, как и в каждый отопительный сезон, особенно на фоне энергетического кризиса в Европе ", – сказал Шмыгаль.



По его словам, в штабе скоординировали деятельность Кабмина и Минэнергетики по Укрэнерго и НКРЭКУ.



"По отдельным случаям, которые возникают сегодня, проводится работа - это касается нехватки угля на складах отдельных ТЭЦ и ТЭС. По которым в частности, было обращено внимание СБУ. Была проведена работа, по результатам этих действий были подготовлены вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Все четыре объекта являются частными, для них разработан целый ряд мер, в том числе переход на газ. Хочу заверить жителей, получающих тепло от Луганской ТЭС - тепло и свет будет", - добавил премьер.



Он сказал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принимает соответствующие решения о введении дополнительной услуги для того, чтобы цена использования газа будет адекватной из-за того, что нет физической возможности завозить уголь на эту станцию.



"Были проработаны и другие риски прохождения отопительного сезона. У нас есть договоренности на декабрь и январь и ведем переговоры по доставке угля морем в феврале-марте. Поставки составляют более 2 млн тонн в месяц. Это внутренняя добыча и импортная составляющая. Сжигание углясоставит от 1,7 до 1,9 млн тонн. Накопление будет 0,3-0,5 млн тонн в месяц. Украина будет с теплом и светом, тарифы остаются неизменными в течение всего отопительного сезона", - подытожил Шмыгаль.

СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

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