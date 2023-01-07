В Украине создали карту взрывоопасных территорий
В Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий, с помощью которой граждане могут ознакомиться с безопасными маршрутами для передвижения
Об этом сообщили на сайте ДСНС .
На карте отображаются места, где обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.
Указывается, что погрешность локализации составляет до 30 м.
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Подробно карту можно рассмотреть по ссылке .
Кроме того, также в ДСНС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении территорий, на которых велись боевые действия.
- 30 декабря 2022 года сообщалось, что на территории Киевской области будут тренировки украинских саперов.
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