В Украине создали карту взрывоопасных территорий

Об этом сообщили на сайте ДСНС .

На карте отображаются места, где обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.

Указывается, что погрешность локализации составляет до 30 м.

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Подробно карту можно рассмотреть по ссылке .

Кроме того, также в ДСНС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении территорий, на которых велись боевые действия.

30 декабря 2022 года сообщалось, что на территории Киевской области будут тренировки украинских саперов.

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