В Украине создали фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
Верховная Рада проголосовала за создание фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по созданию фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии проголосовал 251 народный депутат.
Источником наполнения фонда будут национализированные средства и продажи национализированного имущества.
Все деньги от национализации предлагают направлять в спецфонд, а затем использовать с согласованием с комитетом ВРУ по следующим направлениям:
- строительство общественных зданий – ограничение соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии РФ;
- реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электроснабжения, газоснабжения, а также ограничения соответствующих теми, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии) ;
- реконструкция, капитальный ремонт построек для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и людей, потерявших его вследствие вооруженной агрессии РФ;
- разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных вследствие вооруженной агрессии РФ;
- приобретение жилых помещений для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ;
- закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, расположенных на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ;
- восстановление в результате российской агрессии электроснабжения и освещения;
- восстановление газоснабжения.
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