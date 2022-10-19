В Украине создали фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по созданию фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии проголосовал 251 народный депутат.

Источником наполнения фонда будут национализированные средства и продажи национализированного имущества.

Все деньги от национализации предлагают направлять в спецфонд, а затем использовать с согласованием с комитетом ВРУ по следующим направлениям:

строительство общественных зданий – ограничение соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии РФ;

реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электроснабжения, газоснабжения, а также ограничения соответствующих теми, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии) ;

реконструкция, капитальный ремонт построек для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и людей, потерявших его вследствие вооруженной агрессии РФ;

разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных вследствие вооруженной агрессии РФ;

приобретение жилых помещений для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ;

закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, расположенных на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ;

восстановление в результате российской агрессии электроснабжения и освещения;

восстановление газоснабжения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb