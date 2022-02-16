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В Украине создали Фонд гарантирования кредитов аграриям

16 февраля, 2022 среда
16:01
Общество зерно

Кабмин поддержал создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, что позволит предоставлять госгарантии для мелких и средних фермерских хозяйств

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кроме того, определен уставный капитал фонда на уровне 200 млн грн.

Отмечается, что фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.

  • 16 февраля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Антонов".
  • Кабинет министров расширил программу портфельных гарантий и добавил еще два банка, которые смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под государственные гарантии.

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