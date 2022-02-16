В Украине создали Фонд гарантирования кредитов аграриям

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.



Кроме того, определен уставный капитал фонда на уровне 200 млн грн.



Отмечается, что фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.



Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.



Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.

16 февраля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Антонов".

Кабинет министров расширил программу портфельных гарантий и добавил еще два банка, которые смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под государственные гарантии.