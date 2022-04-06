В Украине создали чатбот, позволяющий фиксировать военные преступления оккупантов

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова .



"Мы создали чат-бот в Телеграмме Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot. Каждый может зафиксировать военное преступление российского солдата на нашей территории", - отметила она.

В бот можно скачать фото, видео, место и описание преступлений кафиров.

Напомним, ранее в Украине заработал официальный чатбот для сбора данных о военных преступлениях России.

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