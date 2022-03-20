В Украине создали бюро для сбора данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших, а также убитых и пленных оккупантах, - Центр при СНБО
В Украине запустили Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести и задержанных оккупантами украинцев и погибших и военнопленных российских оккупантов
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Также украинская сторона составляет списки погибших и военнопленных российских оккупантов. Это позволит еще раз доказать преступления РФ, а в перспективе - активизировать обмен пленными и телами погибших.
"Горячая линия" Национального информационного бюро: 1648. Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65. В ближайшее время заработает сайт .
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